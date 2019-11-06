Почти 60% россиян хотят «решительных перемен» в стране - опрос

Доля россиян, выступающих за «решительные перемены» в стране, за два года выросла до 59%. Об этом говорится в совместном исследовании Московского центра Карнеги и «Левада-центра».



В 2017 году 42% опрошенных высказывались за необходимость «решительных, полномасштабных перемен» в стране. В 2018 году их число выросло до 57%, а в 2019 году — до 59%, говорится в исследовании. Доля выступающих за «незначительные изменения» за два года упала с 41% до 31%, а доля тех, кому перемены не нужны — с 7% до 2%.



Самый популярный ответ на вопрос о том, какие именно перемены нужны, — повышение зарплат, пенсий и уровня жизни (24% опрошенных). Далее следуют смена «правительства, президента, власти» (13%) и снижение цен на ЖКХ, лекарства и продукты (12%).



В числе тех, кто меньше всего хочет перемен, россияне стали чаще называть чиновников и бюрократию — 69% (в 2017 было 56%); олигархов и большой бизнес — 67% (было 52%), а также президента Владимира Путина и его окружение — 25% (было 15%).

