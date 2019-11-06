Ученые назвали шесть шагов, чтобы уменьшить последствия изменения климата

Группа из 11 258 ученых из 153 стран предупреждает об угрозе чрезвычайной климатической ситуации.



Об этом говорится в декларации, опубликованной во вторник в научном журнале BioScience.



«Ученые несут моральное обязательство четко предупреждать человечество о любой катастрофической угрозе и говорить об этом. На основании этого мы вместе с более 11 000 подписантами со всего мира ясно и недвусмысленно заявляем, что эта планета столкнулась с чрезвычайной климатической ситуацией», - пишут Уильям Дж. Риппл и Кристофер Вулф из Департамента лесных экосистем и общества в Университете штата Орегон.



В декларации, под которой подписались 11 258 ученых (климатологов, биологов, экологов и других специалистов) из 153 стран мира, изложены шесть шагов, которые должны быть приняты во внимание правительствами и организациями, чтобы «уменьшить наихудшие последствия изменения климата».



Этими шестью шагами являются: уменьшение объемов добычи ископаемого топлива и переход на альтернативные источники энергии; сокращение выбросов короткоживущих климатических загрязнителей, включая метан, черный углерод (сажу) и гидрофторуглероды; защита и восстановление экосистемы Земли, поскольку фитопланктон, коралловые рифы, леса, саванны, луга, водно-болотные угодья, торфяники, почвы, мангровые заросли и морские травы в значительной степени способствуют улавливанию атмосферного CO2; употребление в основном продуктов растительного происхождения при одновременном снижении глобального потребления продуктов животного происхождения, что не только может улучшить здоровье людей, но и значительно снизить выбросы парниковых газов; повышение производительности и устойчивости населения при сохранении основных потребностей и сокращении экономического неравенства; стабилизация и, в идеале, постепенное сокращение мирового населения в рамках, обеспечивающих социальную целостность.



