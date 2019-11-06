Ученые назвали шесть шагов, чтобы уменьшить последствия изменения климата

Ученые назвали шесть шагов, чтобы уменьшить последствия изменения климата

Группа из 11 258 ученых из 153 стран предупреждает об угрозе чрезвычайной климатической ситуации.

Об этом говорится в декларации, опубликованной во вторник в научном журнале BioScience.

«Ученые несут моральное обязательство четко предупреждать человечество о любой катастрофической угрозе и говорить об этом. На основании этого мы вместе с более 11 000 подписантами со всего мира ясно и недвусмысленно заявляем, что эта планета столкнулась с чрезвычайной климатической ситуацией», - пишут Уильям Дж. Риппл и Кристофер Вулф из Департамента лесных экосистем и общества в Университете штата Орегон.

В декларации, под которой подписались 11 258 ученых (климатологов, биологов, экологов и других специалистов) из 153 стран мира, изложены шесть шагов, которые должны быть приняты во внимание правительствами и организациями, чтобы «уменьшить наихудшие последствия изменения климата».

Этими шестью шагами являются: уменьшение объемов добычи ископаемого топлива и переход на альтернативные источники энергии; сокращение выбросов короткоживущих климатических загрязнителей, включая метан, черный углерод (сажу) и гидрофторуглероды; защита и восстановление экосистемы Земли, поскольку фитопланктон, коралловые рифы, леса, саванны, луга, водно-болотные угодья, торфяники, почвы, мангровые заросли и морские травы в значительной степени способствуют улавливанию атмосферного CO2; употребление в основном продуктов растительного происхождения при одновременном снижении глобального потребления продуктов животного происхождения, что не только может улучшить здоровье людей, но и значительно снизить выбросы парниковых газов; повышение производительности и устойчивости населения при сохранении основных потребностей и сокращении экономического неравенства; стабилизация и, в идеале, постепенное сокращение мирового населения в рамках, обеспечивающих социальную целостность.