Экс-защитник "Шахтера" завершил карьеру в сборной Украины

Бывший игрок донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий, который сейчас защищает цвета санкт-петербургского "Зенита", объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Instagram, передает УНН.



"Поздравляю, Сборная Украины, с выходом на Евро-20, желаю успехов, ребята вы молодцы, игра классная! 10 лет назад дебютировал за главную команду, а сегодня говорю "до свидания". Я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызов в команду течение всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол в не политики?", - написал Ракицкий.



"Для меня было честью защищать Сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене. Спасибо всем, кто поддерживал, и тем, кто не поддерживал, Вы заряжали быть еще сильнее. Я всегда дрался на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!", - отметил спортсмен.



Напомним, Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" в январе этого года.

