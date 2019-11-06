Зеленский представил нового главу Харьковской ОГА

Президент Владимир Зеленский представил нового главу Харьковской облгосадминистрации - им стал нардеп от Слуги народа Алексей Кучер, сообщает Liga.net.



"Харьков показал в начале войны отстаивание независимости", - сказал президент и представил чиновника коллективу.



До карьеры в политике тот работал адвокатом. В частности, он участвовал в так называемом деле о рюкзаках, связанном с сыном главы МВД Арсена Авакова Александром. Кучер защищал Владимира Литвина - представителя фирмы-победителя на поставку рюкзаков. Литвин полностью признал свою вину в мошенничестве и подделке документов. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.



Помимо того, Кучер был фигурантом расследования Схем. По информации журналистов, он может иметь связь с бывшим помощником сына экс-генпрокурора Виктора Пшонки - Артема Пшонки.

