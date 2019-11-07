Онкологи советуют регулярно пить кофе

Как передает The Daily Mail, кофе является уникальным напитком с противораковыми свойствами. Он может снизить на 50% риск развития наиболее распространенного типа рака печени (гепатоцеллюлярной карциномы). Известно, что в кофейных зернах содержится множество полифенолов, способных останавливать деление раковых клеток.



Исследователи из Королевского университета в Белфасте проанализировали данные примерно 500000 человек за 7 лет, из которых более трех четвертей пили кофе. И у этой группы вероятность развития рака печени оказалась снижена на 50% по сравнению с людьми, вообще не пившими кофе. Положительный эффект сохранялся, даже когда в расчет приняли употребление спиртного, курение и наличие ожирения.



В среднем риск снижался на 13% с каждой чашкой, выпиваемой в ежедневном режиме. По словам ученых, к противораковым соединениям в кофе, в частности, относится хлорогеновая кислота. Помимо всего прочего, она может предотвратить опасное воспаление в организме. А, как известно, хроническое воспаление и рак связаны.



