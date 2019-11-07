Брусника уменьшает воздействие вредной пищи

Университет Тампере на примере грызунов выявил удивительные свойства брусники. Одну группу мышей держали на калорийном рационе (в корме было много жиров и углеводов), что провоцировало сбои в обмене веществ и набор веса. Параллельно в телах животных развивалось воспаление, повышался сахар, холестерин.



Вторая группа питалась аналогично, но получала также порошок из брусники. Именно этот факт позволял сохранять показатели сахара и холестерина в норме, сдерживать воспаление и процесс набора веса. В отчете специалистов говорится: "Брусника может оказывать более сильное, чем предполагалось ранее, воздействие на обмен веществ и воспалительные процессы в организме".



Притом, пока точно неизвестно, какое именно вещество из брусники производит положительный эффект. В бруснике содержатся такие активные противовоспалительные соединения, как ресвератрол, кверцетин, кемпферол и проантоцианидины.

