Брусника уменьшает воздействие вредной пищи

Брусника уменьшает воздействие вредной пищи

Университет Тампере на примере грызунов выявил удивительные свойства брусники. Одну группу мышей держали на калорийном рационе (в корме было много жиров и углеводов), что провоцировало сбои в обмене веществ и набор веса. Параллельно в телах животных развивалось воспаление, повышался сахар, холестерин.

Вторая группа питалась аналогично, но получала также порошок из брусники. Именно этот факт позволял сохранять показатели сахара и холестерина в норме, сдерживать воспаление и процесс набора веса. В отчете специалистов говорится: "Брусника может оказывать более сильное, чем предполагалось ранее, воздействие на обмен веществ и воспалительные процессы в организме".

Притом, пока точно неизвестно, какое именно вещество из брусники производит положительный эффект. В бруснике содержатся такие активные противовоспалительные соединения, как ресвератрол, кверцетин, кемпферол и проантоцианидины.