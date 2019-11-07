В ДНР предложили начать отвод сил в районе поселка Петровское 9 ноября

Самопровозглашенная Донецкая народная республика будет готова начать 9 ноября отвод сил в районе поселка Петровское, если эту дату согласует контактная группа по Донбассу, заявила в среду полпред ДНР на переговорах в Минске, глава МИД республики Наталья Никонорова.



Ранее в ДНР заявили, что видеоконференция контактной группы по вопросу согласования новой даты отвода сил в районе Петровского может состояться 8 ноября.



"В случае успешного проведения заседания контактной группы силы Народной милиции ДНР будут готовы приступить к практической части возобновленного разведения уже на следующий день – 9 ноября в 13.00 по московскому времени (12.00 по восточноевропейскому времени) в соответствии с совместно согласованным еще месяц назад планом-графиком, если эта дата будет поддержана всеми участниками встречи", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.



В ДНР опасаются диверсии украинских силовиков на фенольном заводе

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил на участке в районе Петровского. В пятницу глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев ожидает пересмотра даты отвода сил в этом районе, поскольку там якобы были зафиксированы обстрелы. В понедельник ополченцы ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности начать отвод сил. Ответа со стороны украинских силовиков не последовало. В ДНР заявили о саботаже Киевом отвода сил, добавив, что новая дата будет согласована на встрече в Минске.



В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.

