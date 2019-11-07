"Герус напал первым", - очевидец про драку Олега Ляшко и Андрея Геруса

Народный депутат, глава комитета ВР по энергетике Андрей Герус первым напал на экс-нардепа Олега Ляшко после того, как последний обвинил назвал "слугу народа" предателем, который работает в интересах Кремля.

По словам очевидца, Герус не смог ответить и набросился на главу Радикальной партии.

Инцидент произошел в Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь".

Радикал обвинил Слугу народа в том, что тот открыл импорт электроэнергии из страны-агрессора России, чем предал национальные интересы Украины. «Ты запустил сюда россиян. Может, ты не знаешь, что Россия -агрессор? Или к народу! Ты поменял закон и пустил россиян!», - кричал Ляшко.

Напомним, 31 октября оба политика встречались в эфире ток-шок "Свобода слова Савика Шустера". Андрей Герус отказался отвечать на вопросы Олега Ляшко о российском импорте и демонстративно покинул студию.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада по инициативе Андрея Геруса приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", который позволил закупать электроэнергию по двусторонним договорам из России и Беларуси. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако, с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставщиком выступила компания Игоря Коломойского "Юнайтед Энерджи".

Поставки электроэнергии из РФ резко возрастом с 1 ноября и составили 12 млн кВт часов в сутки, что в 4 раза выше показателей октября. Об этом свидетельствуют данные на сайте системного оператора НЭК «Укрэнерго».

Согласно новым данным поставки ведутся ровным графиком мощностью 500 МВт. Суточный импорт из России и Беларуси с 1 ноября достиг 23,5 млн кВт часов, что составляет порядка 18% объема торгов на украинском рынке на сутки вперед.

Ранее Андрей Герус уверял, что импорт из России составляет порядка 1%. Кроме того, на своей странице в Facebook он написал, что импорт из России и Беларуси является убыточным и в ноября компании прекратят эти поставки.

Единственным экспортером российской электроэнергии выступает государственная монополия «Интер РАО», главой правления которой является Игорь Сечин, находящийся под украинскими и американскими санкциями.