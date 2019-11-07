Украина и Турция проведут очередной раунд переговоров о ЗСТ

Украина и Турция договорились о проведении в ближайшем времени очередного раунда переговоров о зоне свободной торговли (ЗСТ) и заседания межправительственной комиссии, сообщил торговый представитель Украины - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.



"С Турцией все сложно, но это не значит, что переговоры нужно замораживать", - сказал он в ходе конференции "Торговые войны: искусство защиты", организованной юрфирмой "Ильяшев и партнеры", в Киеве в четверг.



По его словам, это одни из самых сложных переговоров о ЗСТ.



"Мы будем биться с Турцией "лоб в лоб", но решение найдем", - подчеркнул Качка.

