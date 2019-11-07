Остановите Портнова!

Началось наступление на права и свободы самых лучших и не зависимых ни от чего журналистов Украины, работающих на Радио «Свобода». Знаете, кто наступил на горло лучших сыновей и дочерей «Радио»? Адвокат, работающий журналистом, Андрей Портнов. Мрачное сосредоточие всего самого отвратительного, что есть в кремлевской пропаганде. Исчадие ада ФСБ. Довел честных и порядочных сотрудников медиа, существующего на честные гранты США и ЕС, до состояния энуреза. Многие из них плачут по ночам и отказываются писать материалы, разоблачающие гибридную агрессию России.



Под угрозой оказалась работа легендарного винтажного «приемника», разрушившего в свое время «железный занавес». Все без исключения «свободовцы» подписаны на «Телеграм-канал» Портнова, откуда на них льются тонны помоев и угроз. Вы хоть представляете, как их обзывает распоясавшийся адвокат? «Задроченные дебилы», «тупые овцы» и «одиозное радио». Более того, наглость наймита Кремля зашла так далеко, что он переписал все номера машин, осуществлявших за ним цивилизованную слежку от имени самой свободной и независимой радиостанции в мире. Ладно, если на «Миротворце» выставляются персональные данные журналистов: адреса, мобильные телефоны и фотографии. Это как раз полностью соответствует высоким стандартам либералистической демократии. Как говорится, толерастия, трансгендерность и гласность. Но когда аналогичные подлые приемы применяются чуть ли не против штатных сотрудников Госдепа!



Что делать белым и пушистым овцам с радио, чьи демократические забавы со слежкой и подслушиванием оказались под угрозой? Номера любовницы одного из сотрудников орального жанра теперь висят в открытом доступе. Кошмар! Наступление на права журналистов!

Мы с вами должны сказать решительное «нет» реваншистам из «пятой кремлевской колонны». Сапог Портнова топчет беззащитное горло лучших медиа нации. Ну какая нация, такие и медиа, но главное другое. Надо немедленно основать волонтерское движение «Скажи нет Портнову!»

Не совсем, правда, штатных и вообще не Госдепа, однако с удовольствием осваивающих средства европейских и американских доноров. А иначе демократию открытого типа в такой коррумпированной стране, как Украина, не построишь.Что делать белым и пушистым овцам с радио, чьи демократические забавы со слежкой и подслушиванием оказались под угрозой? Номера любовницы одного из сотрудников орального жанра теперь висят в открытом доступе. Кошмар! Наступление на права журналистов! Реакция последовала мгновенная: Национальная полиция начала уголовное производство «по факту обращений об угрозах журналистам Радио «Свобода». Заявление пострадавших было обильно орошено слезами отчаяния, какой-то подозрительной желтой жидкостью, губной помадой и предположительно лобковыми волосами радикально черного цвета. Тем не менее его приняли, и опытные следователи с собаками начали вершить справедливость. Я в них, с...ка, верю. «Фейсбук» уже нанес свой карающий удар и удалил аккаунт одиозного душителя «Свободы». Постаралась наша неравнодушная «медиа-спильнота», встретившая полное взаимопонимание у команды Цукерберга. Но враг медиа номер один коварно продолжает поливать «писмейкеров» в своем «Телеграм-канале». И с этим пока ничего нельзя сделать. Более того, Портнов не раскаялся в содеянном, не посыпал голову пеплом и не принес свои глубокие извинения перепуганным «радистам». Нет. Господа, он просто закусил удила! Страшное зрелище. В той же Национальной полиции адвокат зарегистрировал заявление о начале уголовного производства в отношении журналистов Радио «Свобода» по факту незаконной слежки и препятствования профессиональной деятельности. На моей памяти так жестко и цинично «свободовцев» еще никогда не опускали. Их вообще боялись трогать, поскольку они как бы представляли «свободный западный мир», олицетворяли своими тупыми рожами ценности западной демократии. Вот вы видите, до чего и меня господин Портнов довел?! Подсознательно начинаю клеить идеологические ярлыки на этих прекрасных профессионалов, отлично сосу… служащих высоким стандартам журналистской деятельности. Эх, жалко, глава комиссии по журналистской этике Сергей Рахманин теперь вынужден отрабатывать гранты «голосом» Вакарчука в Раде.Ну, сам Слава оказался Миловановым. В том плане, что у них один диагноз с министром экономики. Однако, в отличие от Тимофея, Слава еще и поет. Вне всякого сомнения, Сережа гневно осудил бы преследование журналистов по половому признаку в исполнении Портнова.Вы думаете, адвокат, который довел до нервного истощения и диареи целую редакцию уважаемого СМИ, угомонился? Нет. Он еще преследует другой оплот свободы и демократии – «Прямой канал». Буквально сегодня злые следователи ГБР провели обыски прямо в том месте, откуда Ганапольский доносит правду трем-четырем зрителям этого честного и незаангажированного СМИ. Все в шоке. Свобода слова под угрозой! Мы всем миром скидывались на зарплату того же Ганапольского, чтобы иметь возможность услышать честную точку зрения на процессы, проходящие в желудке Петра Алексеевича. Все переживают за Мыколу Вересня, которому приходится ограничивать себя в потреблении спиртного. Годы уже не те. И тут обыски. Собаки, крики, закончившаяся туалетная бумага. Кошмар! Портнов натравил ГБР на канал настоящих патриотов. Доколе?!Мы с вами должны сказать решительное «нет» реваншистам из «пятой кремлевской колонны». Сапог Портнова топчет беззащитное горло лучших медиа нации. Ну какая нация, такие и медиа, но главное другое. Надо немедленно основать волонтерское движение «Скажи нет Портнову!». Не хочу сгущать краски, однако ситуация, с…ка, сложилась критическая. Половина редакций Киева страдает разнообразными формами энуреза. Журналисты морально опустошены и нервно истощены. Многие пропускают занятия пилатесом. Резко участились случаи обращения к психоаналитикам, которые с трудом справляются с такой нагрузкой. Уже был случай избиения журналиста «Свободы» психиатром, который с криком «да за…л ты!» силой выгнал больного на улицу.