НАТО "впала в кому" - Макрон

Европа находится "на краю пропасти" и должна наращивать оборонные возможности, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг британскому журналу The Economist.



НАТО между тем, по его мнению, находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по НАТО.



"У вас (НАТО - ИФ) нет никакой координации по принятию стратегических решений между США и их союзниками по НАТО", - сказал Макрон, отметив необходимость "прояснить, каковы стратегические цели НАТО".



Ранее президент Франции уже заявлял, что европейским странам нужна определенная независимость в сфере обороны.

