В Украине проживают более 35 тысяч лиц без гражданства - ООН

Данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев свидетельствуют, что в Украине проживают более 35 тысяч лиц без гражданства.



Об этом сообщил представитель УВКБ ООН в Украине Пабло Матеу во время открытия мурала "Маленький гражданин" в четверг в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.



"Во всем мире более 10 миллионов людей, которые не имеют национальности, но не очень много людей знают об этой проблеме. В Украине проживают более 35 тысяч человек без национальности. И, к сожалению, Украина имеет самые высокие цифры в Европе в части людей, которые находятся под риском безгражданства", - сказал Матеу.



В то же время он подчеркнул, что с этой проблемой можно справиться, и в этом году Кыргызстан стал первой страной, которой удалось полностью решить проблему безгражданства.



По словам Матеу, это было сделано благодаря усилиям правительства, гражданского общества и при международной поддержке.



"Поэтому в Украине мы поддерживаем правительство в том, чтобы предупредить безгражданство или предотвратить его. Мы приветствуем регистрацию законопроекта в Верховной Раде на прошлой неделе, который будет определять процедуру определения статуса людей, которые могут оказаться под риском безгражданства", - сказал представитель УВКБ ООН в Украине.

