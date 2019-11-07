Особенности расположения принта на футболке

Любая одежда заиграет новыми красками, если добавить надпись. Принт на футболке может располагаться практически в любом месте, но гораздо эффективнее, если его размещать с учетом некоторых нюансов, которые помогут добиться хорошего результата.



Любая одежда заиграет новыми красками, если добавить надпись. Принт на футболке может располагаться практически в любом месте, но гораздо эффективнее, если его размещать с учетом некоторых нюансов, которые помогут добиться хорошего результата. Кроме того, нужно обратиться к профессионалам, которые смогут нанести рисунок на текстиль лучшим образом. Не последнее значение имеет и правильное размещение рисунка, в чем помогут разобраться специалисты студии «Отпечаток».

Почему принт нужно размещать правильно

Дизайнеры давно выработали приемы, которые помогают даже небольшому принту стать заметным. Так рисунок воспринимается лучше и хорошо запоминается, что очень важно для формы и т.п. Рассмотрим самые популярные варианты:

Принт большой и имеет прямоугольную форму. Его желательно разместить справой стороны, внизу текстильного изделия. Также отлично подойдет вариант на груди или на спине.

Картинка с надписью. Надпись пишется слева или снизу под рисунком. Но если писать под рисунком, желательно убедиться, что надпись не будет скрыта, например, если заправить футболку в брюки.

Логотипы и название бренда. Печатаются справа в районе груди на уровне окончания рукава.

Спортивные эмблемы и небольшие символы. Их желательно размещать на уровне сердца.

Крупные рисунки. Идеально подходит для подобных рисунков задняя часть футболки – область спины.

Зная эти секреты, подобрать место под принт окажется простой задачей.

Каким должен быть маленький принт

Если изображение небольшое, нужно внимательно относиться к деталям, иначе принт останется незаметным или не выполнит нужной роли. Секреты заключаются в следующем:

Избавьтесь от точек, тоненьких линий и мелких узоров. Даже если они пропечатаются, прочитать их будет непросто, потому лучше предусмотреть такой недостаток заранее. К тому же если для нанесения будет использоваться сублимационная печать, с её помощью проработать подобный принт будет невозможно.

Многоцветковое решение не лучший вариант для небольшого принта. Максимальное количество цветов, которые хорошо воспринимаются – три. В противном случае человек, который посмотрит на принт, запомнит только «радугу», но проигнорирует информационный посыл.

Ровное расположение. Рисунок не должен наклоняться или быть нанесенным в форме «волны». Это также помешает визуальному восприятию.

Максимально упрощенный дизайн. Никаких лишних элементов, а в случае, когда хочется написать фразу, хватит нескольких емких слов.

Небольшие надписи лучше всего делать в области сердца. Если рисунок нужно нанести на спину, лучше размещать в верхней части одежды.

В какой части футболки принт смотрится лучше всего

Мест, где принт смог бы стать украшением одежды много, но нужно учитывать нюансы, которые без профессиональной подсказки определить не так просто:

По центру. В этом месте располагают портреты, изображения животных. Нижний угол. Лучше всего смотрятся картинки треугольной формы. На животе. Специфика рисунков в этом месте в том, что они могут полнить. Лучше выбирать нечто подобное, когда одежда предназначена для беременных.

Главное, чтобы не искажались пропорции фигуры человека, который будет вещь носить. Но в данном случае необходим индивидуальный подход, который могут обеспечить настоящие профессионалы.

Кроме того, всю свободную площадь одежды можно забить рисунком. Надписи используйте только если не принципиально, прочитает их кто-то или нет. Дело в том, что если повторяется один и тот же мотив, он воспринимается в целом, и отдельные слова попросту не задерживаются в сознании. Подобное решение недопустимо для футболок, используемых в качестве формы или на которых должен быть логотип какой-то компании. Но даже в таком случае всегда есть возможность подобрать качественный вариант, удовлетворяющий потребности заказчика.