Тоники в борьбе с жирной кожей

Хотите оставить жирную кожу и ее проблемы в прошлом? Это можно сделать с легкостью, подобрав для себя всего несколько правильных косметических препаратов. Далее поговорим о том, какими свойствами должны обладать средства по уходу за жирной кожей.



Правильные косметические препараты для проблемного эпидермиса — это максимально органические средства. Важно, чтобы они обладали свойствами сужения и глубокого очищения пор, а также уменьшали выработку кожного жира. Регулярное использование таких препаратов позволит предотвратить преждевременное появление морщин.

Оптимально покупать все средства для ухода за лицом одного производителя из сменных линеек. Так эффективность домашних процедур красоты будет удвоена. К примеру, если вы предпочитаете пользоваться косметикой серии Comodex, заказывайте все виды препаратов только этой марки — начиная от легких увлажняющих кремов и заканчивая масками, пилингом и т. д.

Тоники для лица: скажите нет жирному блеску!

Препараты этой группы можно использовать для ежедневной очистки кожи. Они предназначены для демакияжа и мягкого ухода именно за жирным эпидермисом. Также тоники рекомендовано использовать во время подготовки лица к нанесению крема.

Эти косметические препараты способствуют восстановлению естественного баланса эпидермиса и успокаивают его при возникновении раздражений. Они содержат антиоксиданты и другие вещества, полезные для кожи. Все средства этой группы усиливают эффект от использования дневного или ночного крема.

Не знаете, как выбрать профессиональный тоник для лица? Ознакомьтесь с обзором трех типов этого средства и определите, какой вариант нужен именно вам:

Стандартный тоник для жирной кожи — применяется в паре с гелем для умывания, удаляет ненужный налет с эпидермиса и успокаивает. Средство для уставшего и раздраженного эпидермиса — подходит людям с расширенными порами, угрями и комбинированной кожей. Антивозрастной тоник — замедляет процессы увядания эпидермиса и регулирует уровень ее кислотности.

Все перечисленные препараты обладают одним общим свойством — глубокое и нежное очищение кожи. Чтобы правильно подобрать тоник, учитывайте свой возраст, тип эпидермиса и особенности косметики, которой вы уже пользуетесь. Обратите внимание на профессиональный тоник для лица Christina. Он изготовлен только из органических компонентов и подходит для всех типов кожи.

Правильно подобранный тоник сделает ваше лицо свежим и подтянутым. Он ускорит борьбу с воспалениями, обеззаразит и предотвратит появление гнойничков. При правильном комбинировании препарата с салонными процедурами можно добиться оптимального себорегулирования и коррекции акне.