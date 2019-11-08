Зеленский заявил, что раньше информвойна была с российскими СМИ, а теперь внутри Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что информационную войну против Украины теперь ведут не только российские СМИ. Об этом он сказал во втором выпуске влога за рулем Tesla.



"Фейки, манипуляции, информационная война... Раньше это была война с российскими средствами массовой информации, теперь это война еще и внутри нашей страны. Несмотря на то, что мы несколько раз собирались с представителями наших средств массовой информации. Некоторые из них не понимают, что они делают", - сказал он.

