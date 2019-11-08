Генетики опробовали новый способ лечения рака

В США осуществили первую попытку по редактированию генома человека. Ученые Университета Пенсильвании постарались справиться с раком у троих добровольцев, передает Medical Express. Сообщается, что у двух пациентов была множественная миелома, а у третьего - саркома. Всем им не помогла стандартная терапия.



Работа не направлена на комплексное изменение ДНК в организме человека. Ученые нацелены на удаление, изменение и повторное введение пациентам модифицированных, "заряженных" иммунных клеток. Данные клетки по задумке специалистов будут убивать рак. Это новая форма иммунотерапии.



Ученые изымали иммунные Т-клетки у пациентов, меняли их на генном уровне. Клетки приобретали способность эффективно распознавать и убивать раковые клетки. Речь идет об удалении трех генов, которые могут тормозить противораковую деятельность иммунных клеток.



Известно: через 2-3 месяца у одного пациента рак продолжил прогрессировать, у второго состояние было стабильным, а вводы относительно состояния третьего пациента пока делать рано. Эксперты планируют протестировать подход еще на 15 пациентах. На сегодняшний день можно сказать одно: измененные клетки выживают и размножаются в телах пациентов.

