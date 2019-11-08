Минэкономики Украины планирует вдвое повысить конкуренцию в пяти отраслях

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует вдвое повысить конкуренцию в энергетике, агропромышленном комплексе, табачной, спиртовой отраслях и на рынке минеральных удобрений, сообщил в пятницу глава ведомства Тимофей Милованов.



"Из-за низкой конкуренции в экономике украинцы переплачивают за товары и услуги. А малый бизнес не может развиваться… Проблема острая, хотя общество недооценивает масштаб проблемы. Более того, ситуация ухудшается… Что мы планируем сделать в первую очередь? Повысить конкуренцию в два раза в пяти проблемных отраслях", - написал Милованов на своей странице в Facebook.



По словам Милованова, согласно данным последних проведенных исследований структурных предпосылок конкуренции на Украине, датированных 2016 годом, на рынки с благоприятной для конкуренции структурой приходилось 43,4% общего объема реализации продуктов (товаров, работ и услуг) и почти столько же - 43% - на рынки с неблагоприятной для конкуренции структурой.



В качестве предпринятых мер для повышения конкуренции в спиртовой отрасли Милованов привел смену руководства госпредприятия "Укрспирт". "В табачной отрасли создана рабочая группа с бизнесом и правительством для решения проблем отрасли. Вчера президент (Украины Владимир - ред.) Зеленский провел встречу с бизнесом. Договорились, что табачные компании возобновляют производство, а правительство и отрасль готовят меморандум о решении вопросов детенизации, борьбы с контрафактом, а также демонополизации и создания равных правил игры", - добавил Милованов.



Он отметил, что в агропромышленном комплексе происходят наибольшие изменения, улучшается система финансовой поддержки агросектора с фокусом на маленькие фермерские хозяйства. "Будет детинизован рынок земли. При помощи сателитов начнем контролировать использование госземли, бороться с самозахватом и неуплатой налогов", - сказал министр.

