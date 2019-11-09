В РПЦ заявили о том, что Патриарх Кирилл не будет поминать Александрийского Патриарха, признавшего ПЦУ

Решение патриарха Александрийского Феодора II признать руководителя Православной церкви Украины делает невозможным его поминание при патриарших богослужениях Русской Православной Церковью.



Об этом в своем Телеграм-канале написал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя заявление Александрийского Патриарха.



«Из Александрии пришла весьма печальная новость о решении патриарха Александрийского Феодора признать главу украинских раскольников Сергея Думенко (митрополита Епифания) и внести его имя в диптихи Александрийской Церкви. Это делает невозможным поминовение Патриарха Александрийского Патрирхом Московским и всея Руси», - отметил Владимир Легойда.



Дальнейшие решения по этому вопросу будет принимать Священный синод Московского Патриархата.



Как сообщалось, Патриарх Александрийский Феодор II помянул главу Православной Церкви Украины Епифания как Предстоятеля Православной Церкви Украины за Божественной литургией.



Главный секретариат Патриархии Александрии и всей Африки распространил официальное сообщение о признании Томоса об автокефалии ПЦУ и включении имени Епифания в диптих для поминовения.

