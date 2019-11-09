Жители ОРДЛО возлагают ответственность за войну на Донбассе на украинскую власть после Майдана

Почти все жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (96,2%) возлагают ответственность за конфликт на Донбассе на украинскую власть после Майдана, тогда как на Россию возлагают ответственность всего 28,4% жителей неподконтрольных Киеву территорий, свидетельствуют данные совместного исследования Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенном при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".



Согласно обнародованным в субботу данным, 85,3% жителей неподконтрольных Киеву территорий считают, что в этом виноваты местные активисты Майдана, 76,7% винят в этом Евросоюз, 89,2% — США.



В то же время местных активистов Антимайдана обвиняют 45,6%, а власть ДНР/ЛНР - всего 29,2%.



Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 г. Методом face-to-face опрошено 1606 респондентов: 800 — в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчета сравнительной выборки были использованы официальные статистические данные 2014 г., которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

