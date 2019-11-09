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- Жители ОРДЛО возлагают ответственность за войну на Донбассе на украинскую власть после Майдана
Жители ОРДЛО возлагают ответственность за войну на Донбассе на украинскую власть после Майдана
Почти все жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (96,2%) возлагают ответственность за конфликт на Донбассе на украинскую власть после Майдана, тогда как на Россию возлагают ответственность всего 28,4% жителей неподконтрольных Киеву территорий, свидетельствуют данные совместного исследования Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенном при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".
Согласно обнародованным в субботу данным, 85,3% жителей неподконтрольных Киеву территорий считают, что в этом виноваты местные активисты Майдана, 76,7% винят в этом Евросоюз, 89,2% — США.
В то же время местных активистов Антимайдана обвиняют 45,6%, а власть ДНР/ЛНР - всего 29,2%.
Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 г. Методом face-to-face опрошено 1606 респондентов: 800 — в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчета сравнительной выборки были использованы официальные статистические данные 2014 г., которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории. Погрешность результатов не превышает 3,2%.