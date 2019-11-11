На Украине начался набор на экспедицию в Антарктиду

С 1 ноября проходит конкурс от Министерства образования и науки для набора команды в двадцать пятую Украинскую антарктическую экспедицию (УАЭ) на 2020-2021 год. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.



В центре заявили, что в этом году они получили вдвое больше анкет от потенциальных кандидатов по сравнению с прошлым годом.



"Это означает, что туристическая волна - те, кто просто хочет поехать в одно из самых и самых суровых мест планеты - несколько спала. Зато ученые открывают для себя возможность проведения в Антарктиде уникальных научных исследований. И это действительно важно, ведь в Антарктиде Украина делает науку мирового уровня", - отметил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.



Выбирать команду для экспедиции придется из 88 кандидатов. Причем, мужчин (66) оказалось больше, чем женщин (22).



В среднем это более 7 претендентов на 1 место, ведь в отряд зимовщиков набирают 12 специалистов: 7 ученых, дизелиста-электрика, системного механика, системного администратора связи, врача и повара.



Больше всего желающих проводить биологические исследования (15 кандидатов), далее - повар и врач (по 13 кандидатов). Интересно, что больше всего женщин отправились, кроме врача и повара, на геокосмические исследования.



Окончательный состав двадцать пятой УАЭ будет определен в январе 2020 года. Кандидаты должны пройти еще собеседование, психологическое тестирование, медосмотр и соответствующие тренинги.

