«Полезная программа»: почему стоит включить помидоры в свой рацион?

Во вторник, 12 ноября, в 10:00 на «Интере» выйдет новый выпуск ток-шоу о качестве жизни «Полезная программа», посвященный помидорам. Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, как правильно выбирать томаты, в чем различия между сортами и как лучше их применять в кулинарии с максимальной пользой для здоровья.

Помидоры можно есть свежими, солеными, печеными, вялеными и даже в виде варенья – в любом случае они останутся полезными! Спелые томаты в большом количестве содержат витамины группы В: В1, В2, В5, В6, В9, а также – С, К, Н и РР. Кроме того, эти овощи богаты на минеральные вещества: калий, кальций, магний, цинк, железо, хлор, серу, йод, фосфор и фолиевую кислоту.

«Спелые томаты – лидеры среди овощей по содержанию фолиевой кислоты, витамина С и многих других веществ, которые помогают нормализовать обменные и энергетические процессы в организме, –рассказывает врач-диетолог Катерина Кондратюк. – Но едва ли не самое полезное в помидорах – антиоксидант ликопин, который снижает риск сердечных и онкологических заболеваний. Также в томатах велико содержание тирамина, при попадании в организм превращающегося в серотонин – гормон радости и хорошего настроения. Как следствие, томаты – очень хорошее средство для борьбы с депрессией».

Как лучше всего хранить томаты? Можно ли избавиться от нитратов и пестицидов в овощах? Какой сорт помидоров лучше использовать для салатов, а какой – для маринада? И какие секреты скрываются в популярных соусах: аджике, сацебели и кетчупе? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: агроном Юрий Подлужный, врач-диетолог Катерина Кондратюк, шеф-повар Артем Радучич. Полезными советами поделится звездный гость проекта – директор модельного агентства Маша Манюк.

«Помидоры для разных блюд нужно выбирать по сортам, – говорит Маша Манюк. – В «Полезной программе» я открыла для себя все их многообразие. Большинство людей могут отличить разве что красные томаты от желтых или черри. Кстати, мы с родителями собственноручно выращиваем помидоры на даче. И имеем возможность есть самые вкусные, самые полезные, а главное – самые свежие плоды».

Выпуск ток-шоу «Полезная программа», посвященный помидорам, смотрите завтра, 12 ноября, в 10:00 на телеканале «Интер».

Промо-анонс – https://www.youtube.com/watch?v=oONifIYb9E0

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие выпуски «Полезной программы».

В среду, 13 ноября, в 10:00 на «Интере» – выпуск о том, на что обращать внимание при выборе кефира.

Кефир – рекордсмен по количеству полезных бактерий среди кисломолочных продуктов. В стакане питьевого йогурта – триллион полезных бактерий, а в кефире их – в пять раз больше. Как они действуют на наш организм? Чем магазинный кефир отличается от домашней простокваши? Кефир какой жирности лучше пить, чтобы похудеть? И как можно дома приготовить настоящий кефир на кефирных грибах, выяснили эксперты ток-шоу, среди которых – певица Карина Плай.

В четверг, 14 ноября, в 10:00 на «Интере» – все о селедке.

До XV века селедку ели только нищие и монахи: она была горькой на вкус. А потом рыбак из Голландии перед засолкой удалил у сельди жабры – и она стала такой вкусной, что понравилась даже королю. Сейчас нарезанная сельдь с кольцами лука – украшение любого застолья. Из нее также готовят форшмак, «шубу», бутерброды. Почему селедка остается популярным продуктом на протяжении многих веков? На что следует обращать внимание, чтобы выбрать качественный продукт? Правда ли, что в пресервы добавляют много химии, растворяющей все кости рыбы? Что происходит с организмом человека, который регулярно ест селедку? Как употреблять рыбу почти без отходов и правильно ее хранить?

А в пятницу, 15 ноября, в 10:00 смотрите на «Интере» выпуск «Полезной программы» о сале.

Во время войны солдаты и офицеры носили в кармане свиное сало. Оно было не только пищей, но и лекарством. В сильные морозы им смазывали лицо и руки. Его же прикладывали к больному зубу – и боль проходила. Сегодня сало для нас – любимый национальный продукт. Сколько сала едят украинцы? Как его лучше готовить и где покупать? Ответы на эти и многие другие вопросы – в очередном выпуске «Полезной программы». Звездный гость ток-шоу – солистка ансамбля «Лисапетный батальон» Наталья Фалион.

В ток-шоу может обратиться каждый. Если вам продали некачественный товар, у вас есть жалобы, предложения и советы, пишите на сайт проектаhttps://korysno.inter.ua/ или звоните на горячую линию: 067-879-55-91.