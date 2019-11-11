ЗЕмля!

Завтра в Раде будет блестящая заруба наших с пиарасами по поводу продажи земли. Кто наши? Вопрос. Пока не знаю, но сторонники приватизации не должны указывать Киве, как поправлять хер в парламенте. Возбудились все. Особенно «соросята» из «Голоса». Гончарук был очень серьезен на согласительном совете в парламенте, поскольку пришел без самоката. Зеленский же выступил со срочным обращением к нации. Богдан не дал ему свою «Теслу» для записи влога, поэтому пришлось президенту выступать по старинке. Без «Макдональдса».



Аплодирую Зе! Он публично передернул. Почти как Кива в Раде. Изящная комбинация, рассчитанная на откровенных лохов. Президент пообещал провести всеукраинский референдум на тему: могут иностранцы покупать нашу родную, обильно политую тем, чем ее поливают, землю или нет? Изумительная постановка вопроса! Ну вы понимаете. Сначала он обещал провести референдум по поводу того, надо ли продавать землю вообще. Теперь все как бы устаканилось – да, безусловно, продавать надо. Единственный как бы вопрос: что делать с иностранцами? Типа только это волнует население. И чтобы успокоить взволнованные массы, Зеленский обещает референдум. Мы все понимаем, что этот референдум: а) никогда не будет проведен; б) даже если его проведут, то никакой обязательной силы он иметь не будет (читайте закон о референдумах, который так и не приняли). И самое главное – все уже будет украдено до того.



Для того, чтобы заткнуть рот оппонентам, используются две «морковки» в виде фаллоимитатора. Первая: ко второму чтению внесут все необходимые поправки, которые сделают закон просто суперевропейским. Вторая: будет проведен референдум по целесообразности продажи земли иностранцам. Классическая разводка

Очень хочется эпических драк в Раде, поскольку они приятно разнообразят «турборежим». Зеленский хочет присутствовать при рассмотрении вопроса в парламенте, однако его отговаривают креативщики. Самые чувствительные из них предчувствуют серию протестов, которые могут закончиться в стиле «анижедетей»

Я чувствую руку «Джокера». Прямо-таки его характерный почерк. Покатали перед носом лохов шарики (десять законопроектов), кинули собственных же «слуг», докупив недостающие голоса у всегда готового «Голоса», и на закуску – передернули с референдумом. Дискурс резко переместился из плоскости земельного моратория к роли проклятых иностранцев. Надо ли им давать право участвовать? Во всех десяти законопроектах, которые планируется завтра рассмотреть, заложены более или менее изощренные схемы скупки земли молдаванами, колумбийцами и лицами без гражданства. Примут ли проект, разработанный Кабмином Сороса? Примерно 70 на 30 процентов. Есть определенный дефицит голосов из-за того, что в «Слуге народа» наметился раскол. Недостающие голоса должны дать внефракционные депутаты, члены фракции «За будущее» и, понятное дело, «Голос» Вакарчука. В очень забавную ситуацию попал «ПЕС» Петра Порошенко. Пузатый экс-главком в свое время активно топил за приватизацию земли, но не успел довести дело до конца, поскольку увлекся конструированием «гомо украиникуса». С «гомо» все получилось, а вот с «украиникусом» возникли некоторые проблемы. Вот как фракции Порошенко голосовать при подобном раскладе? Фактически бесплатно поддержать законопроект Зе в то время, как коллеги из «Голоса» уже получили аванс? Или же целенаправленно топить за наименее проходной вариант, чтобы потом заявить: а мы типа были против? Да и «ПЕС» с ними, пускай мучаются.Для того, чтобы заткнуть рот оппонентам, используются две «морковки» в виде фалоимитатора. Первая: ко второму чтению внесут все необходимые поправки, которые сделают закон просто суперевропейским. Вторая: будет проведен референдум по целесообразности продажи земли иностранцам. Классическая разводка.Теперь еще один интересный вопрос: какова будет позиция фракции Тимошенко? Юлия Владимировна провела серию встреч с Игорем Валерьевичем, и у них явно наметился некий консенсус.Стороны увлеченно обнюхали друг друга и признали наличие перспектив. Впереди возможна многоходовочка, когда ярая сторонница моратория может сменить предводителя «соросят». Это отдельная, но тесно связанная с земельным вопросом история.Очень хочется эпических драк в Раде, поскольку они приятно разнообразят «турборежим». Зеленский хочет присутствовать при рассмотрении вопроса в парламенте, однако его отговаривают креативщики. Самые чувствительные из них предчувствуют серию протестов, которые могут закончиться в стиле «анижедетей». И вы еще не забыли, что в конце ноября шесть лет назад начался «евромайдан»? Как-то все бодро пошло. Главная ставка Офиса президента – развод лохов насчет референдума. «Слугам» уже раздают «темники» насчет того, как объяснять лохам их лоховскую сущность. Пункт первый: президент – няшка, он принял мудрое решение. Ну кто бы сомневался! Знаете, почему не надо проводить референдум насчет продажи земли в принципе? Потому что на выборах президента 73 процента проголосовали за Зеленского, в программе которого значилась приватизация земли. Честно говоря, за этот пункт программы вообще никто не голосовал. Все хотели посадки Порошенко. Или я не прав? Пункт второй: наконец-то появилась реальная возможность все важные вопросы решать на референдуме, поскольку Рада разработает соответствующий закон. Круто, однако ребята передергивают. И это плохо закончится. Как говорит наш киевский мэр, кое-кому придется привыкать к ЗЕмле.