ГБР проверяет причастность экс-руководства страны к инциденту в Керченском проливе

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) проверяет, являются ли правонарушениями действия бывшего руководства страны во время инцидента в Керченском проливе и были ли они умышленными. Об этом в понедельник сообщил директор бюро Роман Труба в своем Telegram-канале.



"В ГБР нет ни одного уголовного производства в отношении действий моряков во время пересечения ими Керченского пролива. Мы выясняем, были ли правонарушения в действиях руководства государства, которые привели к эскалации конфликта и последующему введению военного положения. Упрощая: мы выясняем, умышленно ли руководство государства направило наших моряков к Керченскому проливу, понимая в том числе высокую вероятность того, что они попадут в плен. А дальше - обострение конфликта и введение военного положения", - написал Труба.



При этом он не уточнил, действия каких именно бывших чиновников проверяет ГБР, однако в своем сообщении неоднократно упомянул имя экс-президента Украины Петра Порошенко. "Об этом никто не хочет говорить вслух, пока нет результатов производства. Но теперь приходится - в условиях той грязной информационной войны, которую организует Петр Порошенко", - написал Труба.



