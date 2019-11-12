"Джокер" стал самым прибыльным комиксом в истории

Фильм "Джокер" (Joker) режиссера Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли стал самым прибыльным фильмом в истории, основанным на комиксах. Об этом накануне сообщил журнал Forbes.



Согласно исследованию издания после шести недель в прокате драма заработала почти 959 млн долларов. Эта сумма в 15,3 раза больше производственного бюджета в 62,5 млн долларов, что позволит "Джокеру" опередить "Маску" (1994 год) с Джимом Керри (комедия заработала 351 млн долларов, что стало в 15,2 раза больше первоначального бюджета в 23 млн долларов).



Дальше в отчете приводятся данные о прибыли других картин, основанных на книгах Marvel и DC, так у "Венома" (2018 год) с Томом Харди кассовые сборы были 854 млн долларов при бюджете в 90 млн долларов, а "Бэтмен" Тима Бертона в 1989 году собрал 411 млн долларов при бюджете в 35 миллионов долларов.



Также "Джокер" уже поднялся на третье место в списке фильмов, чьи сборы превысили 900 млн долларов при небольшом бюджете.



На первом месте – "Богемская рапсодия" (2018 год) с Рами Малеком (905 миллионов долларов при бюджете в 52 млн долларов), на втором — мультфильм "Король Лев" 1994 года (968 млн долларов при бюджете в 55 млн долларов).



Ранее сообщалось, что фильм "Джокер" стал самым кассовым среди картин категории R, к просмотру которых не допускаются лица младше 17 лет без сопровождения родителей.



Также сообщалось, что "Джокер" побил кассовый рекорд в США, заработав в первые прокатные выходные $93,5 млн. Этот показатель оказался лучшим в октябре за всю историю американского бокс-офиса.





