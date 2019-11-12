Урожай зерновых на Украине в 2019 г. предварительно составит 74 млн. тонн.

Производство зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2019 году, по предварительным данным на вторник, будет в пределах 74 млн тонн в учетном весе, что на 4 млн тонн больше, чем в 2018 году, сообщил министр экономики Тимофей Милованов.

"В том числе пшеницы 28,1 млн тонн (на 3,5 млн тонн больше), кукурузы на зерно – 35 млн тонн (на 0,8 млн тонн меньше), ячменя – 8,9 млн тонн (на 1,6 млн тонн больше)", – написал он в Facebook.



По его словам, ржи будет произведено 333 тыс. тонн (плюс 60 тыс. тонн), овса – 444 тыс. тонн (плюс 26 тыс. тонн), гороха – 572 тыс. тонн (минус 203 тыс. тонн), гречки – 85 тыс. тонн (минус 52 тыс. тонн), проса – 165 тыс. тонн (плюс 84 тыс. тонн), риса – 63 тыс. тонн (минус 6 тыс. тонн).



Милованов добавил, что среди технических культур производство сахарной свеклы сократилось на 4,2 млн тонн – до 9,8 млн тонн, сои – на 827 тыс. онн, до 3,6 млн тонн, подсолнечника – осталось на уровне 14,2 млн тонн, тогда как рапса выросло на 472 тыс. тонн – до 3,2 млн тонн.



По данным министра производство картофеля в этом году упало на 2,2 млн тонн – до 20,3 млн тонн, а овощей – на 575 тыс. тонн, до 8,9 млн тонн.

