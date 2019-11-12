Украина должна получить компенсацию в случае отмены санкций против России - министр Кулеба

В случае отмены санкций против России - Украина должна будет получить компенсации. Об этом сказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.



При этом, по его словам, первоочередная задача состоит в том, чтобы не допустить снятия санкций против России.



"Есть агрессия, есть нарушение одной страной базового правового порядка всего континента, поэтому были введены санкции. Если вы решили снять безосновательно - тогда нужны какие-то компенсаторы. Но первая задача - это не допустить снятия санкций", - заявил Кулеба.



Он добавил, что задача дипломатии и политики заключается в том, чтобы получить максимальную выгоду в обмен на нарушение обещания.



"Мы вообще живем в эпоху "broken promises" - нарушенных обещаний. Сейчас обещания нарушаются одни за другими, на всех уровнях. Мы должны понимать, что в любой момент любое обещание может быть нарушено. Но в этом и задача дипломатии и политики, чтобы не допустить этого, или же получить максимальную выгоду в обмен на нарушение обещания", - отметил чиновник.

