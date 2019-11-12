Названы сроки возвращения Украины в ПАСЕ

Украина может вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе 2020 года. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.



"Объясняю очень просто. В январе произойдет перезагрузка Ассамблеи, сменится глава, люди, которые ногами, руками, ушами и глазами возвращали Россию в ПАСЕ, потеряют свои должности. Появится шанс на обновление", - отметил Кулеба.



Он считает, что россиян в ПАСЕ вернули потому, что посчитали украинскую позицию недостаточно твердой.



"Когда отозвали посла в знак протеста против произошедшего, - они дрогнули. Потому что впервые в истории организации государство-член отозвало своего посла. Потом, когда мы отозвали приглашение наблюдать за выборами, они тоже дрогнули, потому что не думали, что мы на это пойдем", - говорит Кулеба.



Кроме того, он обвинил главу ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в манипуляции правилами Ассамблеи, когда она лишала прав прежнюю делегацию Украины.



"Я считаю, что январь - это возможность вернуться в Ассамблею, показать, что мы способны на жесткие решения, если наши интересы жестко игнорируются. Бросать Ассамблею раз и навсегда - это неправильно категорически. Бьют тебя - бей в ответ. Но уходить с ринга - это неправильно", - подчеркнул вице-премьер.

