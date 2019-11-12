ДНР уведомила миссию ОБСЕ о завершении процесса отвода сил у Петровского

Самопровозглашенная Донецкая народная республика уведомила Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ о завершении трехдневного этапа отвода сил и средств в районе поселка Петровское в Донбассе, заявил во вторник журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).



"Сегодня, 12 ноября, согласно утвержденному контактной группой плану-графику, руководителем представительства ДНР в СЦКК было передано СММ ОБСЕ уведомление о завершении первого трехдневного цикла практических мероприятий на участке разведения номер 3 вблизи Петровского. Силы и средства Народной милиции ДНР выведена за пределы участка", - сказал представитель ведомства.



По данным представительства ДНР в СЦКК, после получения уведомления наблюдатели ОБСЕ прибудут на участок, чтобы провести инспекцию и убедиться в полном отводе подразделений и вооружения.



Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. В ДНР в тот же день заявили, что уже завершили отвод своих сил на этом участке. Украинские силовики в понедельник также сообщили о завершении практической фазы разведения сил в районе Петровского и намерении начать во вторник процесс разминирования.

