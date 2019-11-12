Соловьев прокомментировал возбуждение на Украине уголовных дел против него

Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале заявил, что не удивлен тому, что Служба безопасности Украины преследует "еврея и борца с нацизмом". Так он прокомментировал сообщения о том, что на Украине против него завели уголовные дела.



"Каратель Одессы, подавший заявление, так и не понял, что свобода слова является европейской ценностью. В истории Европы уже был пример борьбы с журналистами. Гитлер ненавидел Левитана. Мы наследники Левитана, а украинская власть наследница кого?"



При этом журналист напомнил, что не является гражданином Украины, где трансляция его программ запрещена.



Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на ответ Службы безопасности Украины сообщил, что на Соловьева завели два уголовных дела по статье "Посягательство на территориальную целостность Украины".

