Секс, драгс, рок-н-ролл

Новый глава парламентского комитета по внешним сношениям должен дать подписку об отказе вызывать проституток с помощью приложения «Тиндер» (равно с использованием мессенджеров) в рабочее время. Это требование времени. Прошлый «слуга народа» оказался чересчур озабоченным. Сейчас ему ищут замену. Есть пять кандидатов, причем двое с нетрадиционной ориентацией. Кастинг проводит лично Давид Арахамия. Не знаю, что он там осматривает у претендентов, однако, как выяснилось, «зашкваренный» Богдан Яременко действовал в полном соответствии с новой генеральной линией партии. Мощный акцент делается на сексапильность «слуг народа».



Как заявил новый лидер «зеленых», чью ненужную фамилию я еще не выучил (вроде Корниенко), цель «слуг» – «стать секси». Просто интересно, какой именно смысл вкладывает новый партайфюрер в это слово. Или понятие. В принципе, то, чем занимался господин Яременко в рабочее время – это и есть исполнение прямого партийного долга. Более того, Богдан предвидел, по всей видимости, развитие сексуального тренда и начал просто трахать потенциальных избирателей «Слуги народа». Он четко попал в электоральное ядро «слуг» – молодые люди от 20 до 25 лет, с открытыми, европейскими взглядами на политику. Не случайно же так пунктуально обсуждалась тема анального секса. Яременко просто экспериментальным путем составлял портрет типичного избирателя партии.



Уверен: мы сейчас наблюдаем настоящий прорыв в политических технологиях. «Слуги» опять оказались самыми креативными в деле использования новейших трендов. Именно они первыми по достоинству оценили потенциал «Телеграм-каналов» и оставили далеко позади убогого в технологическом плане Петра Алексеевича. Они же использовали потенциал «Фейсбука» по полной программе, доказав, что лайки свободно конвертируются в голоса избирателей, которые отдаются за свадебных фотографов.



Справедливости ради отмечу, что первые робкие попытки в данном направлении сделал еще Петр Порошенко. Именно он начал трахать избирателей, однако в переносном смысле слова. Наш «Черчилль» сношал всех прямо в мозг примерно пять-шесть раз в неделю в трех стандартных позах

Не знаю, является ли Света членом партии «слуг». Учитывая ее лояльность к выбору партнеров по строительству уютного пентхауза в центре Киева, среди которых преобладали представители скандинавского типа с африканскими корнями, все может быть. Тренд «секс-партии» уверенно шагает по просторам страны

Кстати, фотограф меня разочаровал. Судя по его обзорам компьютерных игр, потенциал у «слуги» просто огромный: «потихоньку мне началось думаться», «у меня был рост 1,73 м две недели назад», ««Fallout 2 я прошел трижды, а если быть точнее, дважды и один раз – наполовину».К сожалению, явно нездоровая атмосфера, сложившаяся во фракции, не дала расцвести таланту свадебного фотографа. Арахамия придерживается тоталитарных методов управления и в настоящее время ищет собственника «Телеграм-канала» «Темный рыцарь». Все, кроме него, знают, что это Александр Дубинский, но эта истина открылась Давиду лишь недавно. Теперь он ищет Дубинского, чтобы «поговорить с ним и закрыть его канал». Жесткое решение. Но таковы требования демократического централизма – еще одной находки «слуг», сделанной в процессе партийного строительства. Так вот, вернемся к теме прорыва: никто до появления партии Зеленского не оценил по достоинству потенциал такого знакомого всем явления, как секс. «Зеленые» первыми нашли прямую взаимосвязь между политической и сексуальной деятельностью.Справедливости ради отмечу, что первые робкие попытки в данном направлении сделал еще Петр Порошенко. Именно он начал трахать избирателей, однако в переносном смысле слова. Наш «Черчилль» сношал всех прямо в мозг примерно пять-шесть раз в неделю в трех стандартных позах: «армия» (коленно-локтевая), «вера» (миссионерская) и «мова» (естественно, орал). «Зеленые» решили пойти еще дальше. Зачем трахать мозги избирателей, если можно поиметь электорат в прямой форме? Надо просто трахать людей, невзирая на пол, и победа на выборах у них в кармане. Очень свежая и модерновая концепция. Партия «СН» выступает в роли политической секс-машины, которая реализует самые смелые фантазии избирателей. Поэтому демонстрация Зеленским своего голого торса в стиле раннего Путина с какой-то железякой с дырками – это проявление нового партийного тренда. Смартфон смартфоном, но людей надо реально иметь. В этом соль новой политической доктрины.Мог ли кто-то подумать, что секс-символ «квартирооптимистов» Светлана Залищук (кличка «Света – голая русня») возглавит внешние сношения нового, очень прогрессивного в сексуальном плане Кабинета министров?Не знаю, является ли Света членом партии «слуг». Учитывая ее лояльность к выбору партнеров по строительству уютного пентхауза в центре Киева, среди которых преобладали представители скандинавского типа с африканскими корнями, все может быть. Тренд «секс-партии» уверенно шагает по просторам страны. Все сводится к первичным инстинктам. Это очень мудрое решение, Фрейд бы порадовался. Жаль, старик не дожил до наших дней.Уже появились первые подражатели новой модной тенденции. Некоторые достаточно талантливые. Так, словосочетание «хер Кивы» превратилось в популярный хэштег благодаря харизме своего носителя. «И эти люди запрещают мне поправлять хер в Раде?», – с негодованием спрашивает Илья, имея в виду чрезмерную сексуальную распущенность некоторых «слуг», в частности Богдана Яременко. Но, конечно же, до «зеленых» ему далеко.Идеологическая доктрина партии Зеленского полностью соответствует ее сексуальной ориентации на овладение электоратом. «Нечто среднее между либерализмом и социализмом» – так емко охарактеризовал ее фюрер Корниенко. После его слов я сразу же выбросил свой диплом универа, устыдившись записанной там специальности «философ, преподаватель политологии». На хер (Кивы) все эти классификации партий на левые, правые и центристские, консерваторов и реформаторов. Есть те, которые трахают избирателей, и те, которые уже не могут это делать даже при наличии «Фейсбука», «Телеграма» и прочих интернет-заменителей виагры. Даже Сорос со своей доктриной открытого либерального общества выглядит глубоким стариком по сравнению с верхушкой, я бы даже сказал, головкой партии «слуг». Их девиз – «в сексе с избирателем разрешены все формы удовлетворения потребностей Игоря Валерьевича».