Секс, драгс, рок-н-ролл

Секс, драгс, рок-н-ролл

Новый глава парламентского комитета по внешним сношениям должен дать подписку об отказе вызывать проституток с помощью приложения «Тиндер» (равно с использованием мессенджеров) в рабочее время. Это требование времени. Прошлый «слуга народа» оказался чересчур озабоченным. Сейчас ему ищут замену. Есть пять кандидатов, причем двое с нетрадиционной ориентацией. Кастинг проводит лично Давид Арахамия. Не знаю, что он там осматривает у претендентов, однако, как выяснилось, «зашкваренный» Богдан Яременко действовал в полном соответствии с новой генеральной линией партии. Мощный акцент делается на сексапильность «слуг народа».

Как заявил новый лидер «зеленых», чью ненужную фамилию я еще не выучил (вроде Корниенко), цель «слуг» – «стать секси». Просто интересно, какой именно смысл вкладывает новый партайфюрер в это слово. Или понятие. В принципе, то, чем занимался господин Яременко в рабочее время – это и есть исполнение прямого партийного долга. Более того, Богдан предвидел, по всей видимости, развитие сексуального тренда и начал просто трахать потенциальных избирателей «Слуги народа». Он четко попал в электоральное ядро «слуг» – молодые люди от 20 до 25 лет, с открытыми, европейскими взглядами на политику. Не случайно же так пунктуально обсуждалась тема анального секса. Яременко просто экспериментальным путем составлял портрет типичного избирателя партии.

Уверен: мы сейчас наблюдаем настоящий прорыв в политических технологиях. «Слуги» опять оказались самыми креативными в деле использования новейших трендов. Именно они первыми по достоинству оценили потенциал «Телеграм-каналов» и оставили далеко позади убогого в технологическом плане Петра Алексеевича. Они же использовали потенциал «Фейсбука» по полной программе, доказав, что лайки свободно конвертируются в голоса избирателей, которые отдаются за свадебных фотографов.

Справедливости ради отмечу, что первые робкие попытки в данном направлении сделал еще Петр Порошенко. Именно он начал трахать избирателей, однако в переносном смысле слова. Наш «Черчилль» сношал всех прямо в мозг примерно пять-шесть раз в неделю в трех стандартных позах

Кстати, фотограф меня разочаровал. Судя по его обзорам компьютерных игр, потенциал у «слуги» просто огромный: «потихоньку мне началось думаться», «у меня был рост 1,73 м две недели назад», ««Fallout 2 я прошел трижды, а если быть точнее, дважды и один раз – наполовину».

К сожалению, явно нездоровая атмосфера, сложившаяся во фракции, не дала расцвести таланту свадебного фотографа. Арахамия придерживается тоталитарных методов управления и в настоящее время ищет собственника «Телеграм-канала» «Темный рыцарь». Все, кроме него, знают, что это Александр Дубинский, но эта истина открылась Давиду лишь недавно. Теперь он ищет Дубинского, чтобы «поговорить с ним и закрыть его канал». Жесткое решение. Но таковы требования демократического централизма – еще одной находки «слуг», сделанной в процессе партийного строительства. Так вот, вернемся к теме прорыва: никто до появления партии Зеленского не оценил по достоинству потенциал такого знакомого всем явления, как секс. «Зеленые» первыми нашли прямую взаимосвязь между политической и сексуальной деятельностью.

Справедливости ради отмечу, что первые робкие попытки в данном направлении сделал еще Петр Порошенко. Именно он начал трахать избирателей, однако в переносном смысле слова. Наш «Черчилль» сношал всех прямо в мозг примерно пять-шесть раз в неделю в трех стандартных позах: «армия» (коленно-локтевая), «вера» (миссионерская) и «мова» (естественно, орал). «Зеленые» решили пойти еще дальше. Зачем трахать мозги избирателей, если можно поиметь электорат в прямой форме? Надо просто трахать людей, невзирая на пол, и победа на выборах у них в кармане. Очень свежая и модерновая концепция. Партия «СН» выступает в роли политической секс-машины, которая реализует самые смелые фантазии избирателей. Поэтому демонстрация Зеленским своего голого торса в стиле раннего Путина с какой-то железякой с дырками – это проявление нового партийного тренда. Смартфон смартфоном, но людей надо реально иметь. В этом соль новой политической доктрины.

Мог ли кто-то подумать, что секс-символ «квартирооптимистов» Светлана Залищук (кличка «Света – голая русня») возглавит внешние сношения нового, очень прогрессивного в сексуальном плане Кабинета министров?
Не знаю, является ли Света членом партии «слуг». Учитывая ее лояльность к выбору партнеров по строительству уютного пентхауза в центре Киева, среди которых преобладали представители скандинавского типа с африканскими корнями, все может быть. Тренд «секс-партии» уверенно шагает по просторам страны
Не знаю, является ли Света членом партии «слуг». Учитывая ее лояльность к выбору партнеров по строительству уютного пентхауза в центре Киева, среди которых преобладали представители скандинавского типа с африканскими корнями, все может быть. Тренд «секс-партии» уверенно шагает по просторам страны. Все сводится к первичным инстинктам. Это очень мудрое решение, Фрейд бы порадовался. Жаль, старик не дожил до наших дней.

Уже появились первые подражатели новой модной тенденции. Некоторые достаточно талантливые. Так, словосочетание «хер Кивы» превратилось в популярный хэштег благодаря харизме своего носителя. «И эти люди запрещают мне поправлять хер в Раде?», – с негодованием спрашивает Илья, имея в виду чрезмерную сексуальную распущенность некоторых «слуг», в частности Богдана Яременко. Но, конечно же, до «зеленых» ему далеко.

Идеологическая доктрина партии Зеленского полностью соответствует ее сексуальной ориентации на овладение электоратом. «Нечто среднее между либерализмом и социализмом» – так емко охарактеризовал ее фюрер Корниенко. После его слов я сразу же выбросил свой диплом универа, устыдившись записанной там специальности «философ, преподаватель политологии». На хер (Кивы) все эти классификации партий на левые, правые и центристские, консерваторов и реформаторов. Есть те, которые трахают избирателей, и те, которые уже не могут это делать даже при наличии «Фейсбука», «Телеграма» и прочих интернет-заменителей виагры. Даже Сорос со своей доктриной открытого либерального общества выглядит глубоким стариком по сравнению с верхушкой, я бы даже сказал, головкой партии «слуг». Их девиз – «в сексе с избирателем разрешены все формы удовлетворения потребностей Игоря Валерьевича».