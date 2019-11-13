Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из «Основного инстинкта»

Актрисе Шэрон Стоун 61 год, но это не помешало ей появиться на сцене в блестящем черном мини с откровенным декольте и повторить знаменитую сцену из «Основного инстинкта». Когда она воспроизвела момент, который, по ее словам, изменил всю ее жизнь, актриса произнесла воодушевляющую речь. Зал взорвался овациями.



«Много лет назад я сидела на съемочной площадке, и мой режиссер сказал мне: «Ты не могла бы снять трусы, потому что они заметны, а их на тебе быть не должно. Ничего не будет видно». И я сказала: «Конечно», — вспоминает актриса.



Она добавила, что тогда не понимала, что этот момент изменит ее жизнь. После этого Стоун попросила всех зрителей повторять за ней. Актриса закинула ногу на ногу и продолжила речь:



«У каждого из вас будет момент, как тот, который был у меня, — момент, который меняет всю вашу жизнь. И сейчас — то самое время, чтобы решить, кто вы. Время решить, что вы делаете с той чувственной, важной, красивой, дикой, страстной — самой важной частью себя. Я скажу, что делала я. Я уважала ее. И советую всем вам поступать так же. Каждый из нас имеет полное право на ту форму сексуальности, которую мы выбрали для себя. И никто не имеет права отнять ее у вас», — сказала Стоун.





