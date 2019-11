Герой «Игры престолов» отрицает, что стаканчик Starbucks принадлежал ему

Актер Конлет Хилл, известный по роли Вариса в «Игре престолов», отрицает, что стаканчик Starbucks, оставленный в кадре одного из эпизодов последнего сезона сериала, принадлежал ему.



«Знаете, нет никаких доказательств, что это сделал я. Отрицаю все обвинения! — в шутку заявил Хилл в эфире Channel 4's Sunday Brunch. — Я просто не буду ничего комментировать без адвоката».



В конце октября Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен), которую долгое время считали главной виновницей киноляпа, заявила, что на вечеринке перед церемонией вручения «Эмми» Хилл признался ей, что стаканчик в кадре забыл именно он. Правда, актриса отметила, что коллега был пьян, когда делал признание.



О том, что стаканчик в кадре оставила Кларк, ранее заявила исполнительница роли Сансы Старк Софи Тернер.



Напомним, пластиковый стаканчик появился в сцене пира в Винтерфелле после битвы с белыми ходоками. Ляп широко обсуждали в СМИ и соцсетях. После этого HBO даже отредактировал эпизод и убрал стаканчик из кадра.





Check out the rogue Starbucks coffee cup in front of Daenerys at the celebration of Winterfell!#GameofThrones https://t.co/sPV4DWOWgC pic.twitter.com/N7RWB0ZmMw