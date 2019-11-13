В Польше заявили о 900 тысячах заробитчан из Украины

В Польше работает более миллиона трудовых мигрантов, подавляющее большинство из которых составляют украинцы – почти 900 тысяч человек. Такие данные накануне озвучил заместитель директора департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский, сообщает RMF24.



"Напряжение на рынке труда несколько уменьшается за счет наплыва иммигрантов. Сейчас это почти 900 тыс. иммигрантов только из Украины. Кроме того, это также мигранты из других стран, в частности из Беларуси", – сказал Котловский на пресс-конференции в Варшаве.



В польском Нацбанке подсчитали, что в среднем рядовой работник из Украины или Беларуси работает в Польше около семи месяцев.



Также сообщается, что количество трудовых мигрантов в Польше было установлено на основании выданных рабочих виз, карт поляка, разрешений на временное или постоянное проживание в Польше, справок работодателей о трудоустройстве иностранцев, а также количества официально застрахованных иностранцев.

