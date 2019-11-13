Грета Тунберг вернется из США в Европу на катамаране

Шведская школьница Грета Тунберг, активно выступающая в защиту окружающей среды, доплывет из Северной Америки в Европу на катамаране, сообщают в среду американские СМИ.



16-летняя активистка отказывается летать самолетами, аргументируя это тем, что авиатранспорт наносить большой урон экологии. Из Швеции в США на ГА ООН ранее в этом году она добиралась на яхте.



Ожидается, что Тунберг отправится на европейский континент через Атлантику из Вирджинии позже в среду. Она поплывет в Мадрид, где в начале декабря пройдет конференция ООН по изменению климата. Изначально мероприятие должно было состояться в Чили, однако из-за продолжающихся там беспорядков место проведения конференции было изменено.



Обратное путешествие школьница осуществит на катамаране с австралийскими YouTube-блогерами Райли Уитлумом и Элайной Караусу, которые еженедельно публикуют видеозаписи о своих путешествиях с их маленьким ребенком на катамаране. В этот раз с ними и Гретой Тунберг в плавание отправится британская профессиональная яхтсменка Никки Хендерсон.



Ранее шведская активистка опубликовала в соцсетях обращение, в котором написала: "Теперь мне нужно как-то пересечь Атлантику в ноябре... Если кто-то может мне помочь найти транспорт для этого, я буду очень благодарна".



За последний год 16-летняя шведка Грета Тунберг получила широкую известность. Ее приглашали выступить в международных организациях, в частности, в ООН. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.



Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с климатом, Тунберг в прошлом году начала по пятницам, вместо занятий в школе, приходить к шведскому парламенту, требуя от властей активных мер для защиты окружающей среды. Постепенно ее одиночная акция нашла поддержку в других странах мира и переросла в движение школьников и студентов, требующих действий для предотвращения глобального потепления. Грету Тунберг поддерживают многие политики и знаменитости. С ней встречался генсек ООН Антониу Гуттерриш и актер Арнольд Шварценеггер.



В сентябре 2019 года она выступила в ООН, обвинив лидеров стран мира в том, что они, не предпринимая мер по защите климата, "украли" у нее "мечты и детство".

