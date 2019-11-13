Президент Еврокомиссии перенес операцию

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер перенес успешную операцию по удалению аневризмы. Об этом сказала официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева, сообщает ТАСС в среду, 13 ноября.



"Операция прошла успешно. Председатель Юнкер чувствует себя хорошо и уже сегодня будет переведен из отделения интенсивной терапии", - заявила она.



Ранее Еврокомиссия официально сообщала, что операция Юнкера по удалению аневризмы запланирована на 11 ноября.



Аневризма – выпячивание стенки артерии (реже – вены) вследствие ее истончения или растяжения. Расширение просвета сосуда более чем в два раза. Причиной могут служить врожденные или приобретенные дефекты средней оболочки сосудов. При обнаружении любой формы аневризмы требуется хирургическое вмешательство.



Напомним, в августе нынешнего года 64-летний Юнкер перенес операцию по удалению желчного пузыря. А в прошлом году на саммите НАТО у главы Еврокомиссии случился очень болезненный приступ в пояснице. Ему даже предоставили инвалидную коляску.



Как известно, срок полномочий Юнкера на посту главы Еврокомиссии должен был завершиться 31 октября, однако был продлен до 1 декабря, поскольку Европарламент не успел в срок утвердить состав новой Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Ранее Юнкер уже заявлял о своем намерении отойти от политики по истечении срока его мандата.

