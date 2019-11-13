"Реал" готов сделать Мбаппе самым дорогим футболистом мира

Испанский "Реал" согласен выложить за форварда французского ПСЖ Килиана Мбаппе 400 млн евро и сделать его самым дорогим футболистом мира.



Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Le Parisien.



Издание утверждает, что "Реал" готов предложить ПСЖ 400 млн евро за 20-летнего форварда. Это сделает француза самым дорогим футболистом мира.



Сейчас рекордным является трансфер бразильского нападающего Неймара из испанской "Барселоны" в ПСЖ за 222 млн евро.



Контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до 2020 года. В нынешнем сезоне форвард сыграл 11 матчей в различных турнирах, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.

