Google предложит клиентам возможность открытия банковских счетов на своей платформе

Американская Google готовится войти в сферу финансовых услуг и в скором времени предложит пользователям ее сервисов возможность открытия банковских счетов, пишет The Wall Street Journal.



Проект с кодовым названием Cache, как ожидается, будет запущен в следующем году. Партнерами Google в этом проекте станут Citigroup Inc. и кредитный кооператив Стэнфордского университета, которые займутся обслуживанием банковских счетов.



Крупные технологические компании рассматривают вхождение в сектор финансовых услуг как способ стать ближе к клиентам и получить доступ к ценным пользовательским данным. Apple ранее в этом году представила собственную кредитную карту, Amazon.com также обсуждает с банками возможность открытия счетов для пользователей, Facebook Inc. работает над созданием собственной виртуальной валютой.



Амбиции технологических гигантов создают проблемы для компаний сферы финансовых услуг, которые боятся потерять клиентов, и, кроме того, могут вызвать негативную реакцию регуляторов, недовольных растущим влиянием крупных интернет-компаний, отмечают эксперты.



Проект Google отводит ведущую роль финансовым партнерам - на их плечи ляжет обеспечение необходимой инфраструктуры и комплаенса, заявил топ-менеджер компании Цезарь Сенгупта в интервью WSJ. По его словам, в будущем участниками проекта могут стать и другие банки.



"Наш подход предполагает глубокое партнерство с банками и финансовой системой, - сказал Сенгупта. - Возможно, это более длинный путь, но и более устойчивый".



По словам Сенгупты, Google хочет создать сервис, полезный для клиентов, банков и компаний, который может включать в себя программы лояльности клиентов, однако не намерен продавать клиентские данные. Компания не раз подчеркивала, что не использует данные клиентов сервиса Google Pay в рекламных целях и не делится этой информацией с рекламодателями.



Недавний опрос, проведенный консалтинговой компанией McKinsey & Co., показал, что 58% респондентов готовы доверять финансовым продуктам Google.



"Если мы можем помочь людям решать больше задач онлайн, это хорошо для интернета, и это хорошо для нас", - отметил Сенгупта.



Предполагается, что пользователи нового сервиса будут получать доступ к своему счету через сервис Google Pay. Alphabet Inc., материнская компания Google, запустила Google Pay в 2015 году и с этого времени ищет новые пути для его более активного использования клиентами.



По оценкам Juniper Research, число пользователей Google Pay по всему миру достигнет 100 млн в 2020 году по сравнению с 39 млн в 2018 году. Для сравнения, число пользователей Apple Pay в прошлом году составило порядка 140 млн.