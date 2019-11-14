Время ужина может или укрепить, или подорвать здоровье

Колумбийский университет предупреждает: поздний ужин опасен не только для фигуры, но и для сердца, пишет "Российская газета". По крайней мере, этот вывод актуален для сердца женины. Был проведен эксперимент с участием 112 женщин (средний возраст - 33 года).



В начале исследования врачи оценили работу сердца каждой участницы. Обследование повторялось через год. При этом женщины вели дневник питания. Оказалось, женщины, потреблявшие львиную долю калорий после 6 вечера, демонстрировали тенденцию к ухудшению работы сердца. Эти женщины имели более высокое давление, больший Индекс массы тела и выше уровень сахара.



"Метаболизм, циркадные ритмы, уровни кортизола и инсулина работают таким образом, что они не способны справиться с последствиями обильных вечерних ужинов. Мало того, что наш организм не приспособлен переваривать пищу в поздние часы, мы еще и менее мобильны в это время, поэтому потребляемые калории не расходуются на энергию", - говорят ученые.

