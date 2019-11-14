В Украину приехали ревизоры МВФ

Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда приступила к работе в Киеве, как и планировала. Об этом УНИАН сообщили в постоянном представительстве Фонда в Киеве. «Миссия МВФ начала свою работу в Киеве согласно плану», - сказал представитель Фонда. Ранее в представительстве анонсировали старт миссии во главе с Роном ван Роденом 14 ноября.



По информации представительства, миссия продолжит дискуссии с украинскими властями относительно новой программы при поддержке МВФ.



Справка УНИАН. Очередная оценочная миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. По итогам миссии в МВФ заявили, что обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования для Украины продолжится в ближайшие недели.



После переговоров с украинской делегацией в США директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен заявил, что миссия Фонда в ближайшие недели вновь посетит Киев для обсуждения новой программы расширенного финансирования EFF для Украины.

