Пристайко: Нас устроит вариант с миротворцами на линии между Украиной и РФ

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев устроит компромиссный вариант с миротворцами «на линии между Украиной и РФ».



Об этом министр заявил в интервью ВВС Україна.



По словам министра, в случае теоретического отказа от минских соглашений, Украине нужно обращаться за размещением миротворческой миссии, точнее peacekeeping — миссии по поддержанию мира.



«Этого элемента нет в Минске, и это возможно апгрейд Минска в новом формате … но до сих пор Россия как член Совета безопасности ООН блокировала такую миссию. Более того, они вносили свой вариант — вы помните — расположить миротворцев вдоль линии соприкосновения. Нас это не устраивает. А вот компромиссный вариант — например, миротворцы на линии между Украиной и Россией, — нас устроил бы», — подчеркнул министр.

