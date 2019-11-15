КС дал одобрил проект Зеленского о законодательной инициативе народа

Конституционный суд Украины дал заключение по законопроекту президента Владимира Зеленского №1015 о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно законодательной инициативы народа), признав его соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. Об этом сообщает пресс-служба КС в четверг.

"Этим заключением Конституционный Суд Украины признал законопроект о внесении изменений в ст.93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа) соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - сообщает пресс-служба КС в четверг.



Напомним, 3 сентября парламент направил в Конституционный суд законопроект, который предлагает предоставить "народа" право вносить в Верховную Раду законодательные предложения. Законопроектом предлагается в ст.93 Основного закона дополнить перечень субъектов законодательной инициативы и закрепить, что помимо президента Украины, Кабинета Министров, народных депутатов, право законодательной инициативы будет принадлежать также народу.



В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что цель предложенных изменений – обеспечение эффективного механизма законодательной инициативы в Украине путем расширения перечня ее субъектов. Необходимость принятия законопроекта обосновывают тем, что определенный Конституцией перечень субъектов права законодательной инициативы "является суженным и лишает возможности выступать таким субъектом непосредственно народ Украины как единственный источник власти".

