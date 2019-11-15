В ДНР призвали ООН раздельно учитывать число жертв от Киева и Донбасса

Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова выразила надежду на то, что ООН в будущем начнет раздельно учитывать число погибших со стороны республик Донбасса и территории, контролируемой Киевом.



Ранее в аппарате омбудсмена сообщали, что на данный момент всего с начала конфликта на территории ДНР погибли 4,884 тысячи человек, среди которых 81 ребенок.



"Я читала те данные, что предоставил ООН по правам человека. Там идёт общее количество, я не увидела там разбивки на военнослужащих украинской армии и гражданских ДНР и ЛНР. Если бы они смогли разделить эти цифры, то это было бы понятно... Мы неоднократно говорили про разбивку по территориям, может сейчас они не видят перспективы в этом, но я думаю, что когда-то со временем это будет сделано", - сказала Морозова.



Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

