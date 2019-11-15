Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканалу NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку телеканалу NewsOne из-за высказываний в эфире, которые имеют признаки разжигания розни, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.



"Нацсовет назначил внеплановую проверку ООО "Новости 24 часа" - спутниковый телеканал NewsOne. Решение принято на основании мониторинга, проведенного 5 ноября. В этот день в эфире лицензиата зафиксирована трансляцию передачи "Я так думаю" с ведущим Русланом Коцабой, в которой звучали высказывания, имеющие признаки нарушения заказчиком законов Украины", - говорится в сообщении.



В частности, речь идет о законе Украины "Об информации", согласно которому информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности Украины, а также закона "О телевидении и радиовещании", в соответствии с которым не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины.



По результатам проверки Национальный совет, изучив все обстоятельства, примет соответствующее решение.



Ранее Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканалу NewsОne из-за инициативы о проведении телемоста с РФ. Член регулятора Сергей Костинский заявил, что Нацсовет обратится в суд с иском о лишении лицензии канала NewsOne в случае выявления нарушений в ходе внеплановой проверки. Телеканал потребовал от властей Украины прекратить давление из-за инициативы о проведении телемоста с РФ.

