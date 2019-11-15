Netflix продлил сериал «Ведьмак» на второй сезон

Стриминговый сервис Netflix объявил о том, что заказал производство второго сезона сериала «Ведьмак».



«Приключения Геральта только начинаются… «Ведьмак» продлен на второй сезон!» — говорится в сообщении.



Шоураннер первого сезона Лорен Хиссрич продолжит работу над проектом.



Через месяц, 20 декабря, должна состояться премьера первого сезона фэнтези-сериала, состоящего из восьми эпизодов. И его производство нельзя назвать простым: в июле фанаты книжного цикла Анджея Сапковского раскритиковали создателей сериала за кастинг. Поклонникам вселенной, например, не понравилась смуглая и кудрявая Анна Шаффер в роли Трисс (в книгах и играх она рыжая и светлокожая), а внешность актера Генри Кавилла показалась им не соответствующей брутальному образу Ведьмака. Кроме того, они раскритиковали костюмы героев.



«Ведьмак» — это экранизация цикла романов Анджея Сапковского, по которому также была выпущена серия популярных компьютерных игр. Действие разворачивается в вымышленном мире, где люди соседствуют с монстрами, а главный герой ― «ведьмак», или бродячий охотник на чудовищ, по имени Геральт из Ривии, ― странствует из деревни в деревню, выполняя опасные заказы.



Главную роль в сериале исполнил британский актер Генри Кавилл (Супермен в «Человеке из стали» и «Лиге справедливости»). Кроме того, важными действующими лицами истории являются чародейка Йеннифэр из Венгерберга (Аня Чалотра) и принцесса Цири (Фрейя Аллан).





