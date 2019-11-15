Исключений из Слуги народа больше не планируется

Партия Слуга народа не планирует новые исключения депутатов. Об этом в кулуарах Верховной Рады в пятницу, 15 ноября, заявил глава фракции Давид Арахамия, сообщает LB.ua.



"Пока у нас нет такого на повестке дня. Следующие две недели вообще не будет заседаний фракции", - заявил он.



Арахамия не исключил, что исключенная из фракции нардеп Анна Скороход войдет в одну из оппозиционных фракций.



"Давайте я сделаю прогноз: в какой фракции госпожа Скороход будет... Вчера уже были трансферы и такие предложения", - утверждает он.



Арахамия подчеркнул, что на данный момент "на 99% Скороход исключена из фракции, а что касается Полякова, то ещё считаем голоса. Там было много тех, кто был не согласен", - добавил он.



Как уточняет LIGA.net, фракция Слуга народа может пополниться двумя новыми депутатами.



Арахамия отметил, что на данный момент фракция собирает подписи по сессионном залу, чтобы письменно закрепить утреннее решение об исключении Скороход и Полякова.



"Если результаты голосования подтвердятся и будет объявлено об их исключении, то через месяц-полтора к нам зайдут два новых депутата", - рассказал Арахамия.



При этом он отказался назвать фамилии и фракционную принадлежность претендентов.



Как сообщалось, кроме Скороход из фракции исключили нардепа Антона Полякова. Официальная причина - неголосование ряда законопроектов.



В то же время, накануне Скороход заявила, что ее мужа задержали из-за ее позиции против отмены моратория и запуска рынка земли.

