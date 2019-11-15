В помещении Укрзализныци чиновники организовали майнинговую ферму

В одном из помещений АО "Укрзализныця" должностные лица подразделения Львовской железной дороги организовали майнинговую ферму криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалызници на своей странице в Facebook, передает УНН.



"Некоторые сообразительные должностные лица подразделения Львовской железной дороги на пути диджитализации не теряли времени, но немного перестарались. Департамент безопасности Укрзализныци вместе с правоохранителями обнаружили майнингову ферму криптовалюты (биткоинов), работавшей на электроэнергии компании", - говорится в сообщении.



Также сообщается, что криптовалюту генерировали 100 единиц оборудования. Убытки с начала года оценивают в 1 млн грн.



"Организовали майнинговую ферму криптовалюты в одном из наших помещений. Посмотрел: ориентировочная стоимость 1 биткоина - более 208 тыс. грн. А генерировали их более 100 единиц оборудования. Не учли одного - Закон Украины запрещает оборот и выпуск криптовалюты на территории страны, а еще Закон запрещает воровать. Уголовное производство открыто", - написал на своей странице в Facebook глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

