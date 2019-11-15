Трое "слуг народа" готовы свидетельствовать в НАБУ по Скороход – Арахамия

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявляет, что три депутата готовы свидетельствовать в Национальном антикоррупционном бюро относительно исключенной из фракции депутата Анны Скороход.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.



Отвечая на вопрос, есть ли доказательства того, что Скороход якобы предлагала взятки, Арахамия заявил: «У нас есть свидетели, которые готовы идти в НАБУ».



Он добавил, что речь идет о трех свидетелях - депутатах «Слуги народа», которые являются членами энергетического комитета.



Как сообщал УНИАН, 14 ноября Скороход заявила о давлении на неё из-за отказа голосовать за законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения. По ее словам, правоохранители задержали ее мужа Алексея Алякина. Она сообщила, что у её мужа был большой бизнес в России, а потом его «отжали», и чтобы муж не мог вернуться, против него открыли фальсифицированное уголовное дело.



Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что партия не имеет никакого отношения к задержанию мужа Скороход. Он сообщил, что Скороход «обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную материальную помощь - это факт».



Однако Скороход опровергла утверждения Арахамии, что предлагала и давала деньги народным депутатам, и отметила, что подаст заявление в САП, ГБР, НАБУ.



В Генпрокуратуре сообщили, что ранее задерживали мужа Скороход по запросу России, но суд его освободил из-под экстрадиционного ареста. По данным Генпрокуратуры, Алякин находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. В ГПУ также заявили, что Алякин незаконно получил украинское гражданство.



В прокуратуре Киева заявили, что в ближайшее время обратятся в суд с ходатайством об экстрадиционном аресте Алякина.



Сегодня, 15 ноября, фракция «Слуга народа» решила исключить из своих рядов народных депутатов Полякова и Скороход.

