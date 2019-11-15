В МИД назвали вероятные сроки введения двойного гражданства

Закон о двойном гражданстве могут принять до конца 2019 года. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в интервью Сегодня, которое было опубликовано в пятницу, 15 ноября.



По его словам, на сегодняшний день законопроект готовится, и МИД работает над тем, чтобы до конца года был закон или, как минимум, законопроект.



"Все зависит от того, насколько быстро все будет обработано, поскольку закон комплексный - это закон об изменениях в законы. Потому что нужно включать изменения в некоторые законодательные акты, которые уже действуют, и менять некоторые положения. Это будет касаться не только самого вопроса о двойном гражданстве, но и некоторых других", - отметил Боднар.



Он отметил, что предметно этим занимается межведомственная группа во главе с руководством Офиса президента. По его словам, работа продолжается именно по поручению президента.

