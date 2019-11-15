ГБР расследует причастность правоохранителей к добыче янтаря

Следователи Государственного бюро расследований проверяют факт причастности правоохранителей к незаконной добычи янтаря в одном из районов Ровенской области. Об этом накануне сообщила пресс-служба ГБР.



Отмечается, что было проведено 20 обысков по адресам проживания лиц, причастных к незаконной добычи янтаря. Изъято около 150 килограммов янтаря, мотопомпы, оборудование для добычи и обработки камней. Стоимость изъятого янтаря оценивается в 5,5 млн гривен.



Событие квалифицировали по двум статьям: злоупотребление властью или служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины), а также заранее не обещанное приобретение или получение, хранение или сбыт имущества, заведомо полученного преступным путем при отсутствии признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (ст. 198 Уголовного кодекса Украины).



Напомним, в Тернопольской области правоохранители задержали водителя, который незаконно перевозил более 400 килограммов янтаря в баллонах с маркировкой "Газ фреон".



Ранее на Закарпатье правоохранители обнаружили 11 мешков янтаря общим весом 270 кг. Камни были подготовлены для незаконного перемещения через украинско-румынскую границу.

