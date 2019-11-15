Скороход рассказала об угрозах от Арахамии

Народный депутат Анна Скороход, которую исключили из фракции Слуга народа, сообщила об угрозах от главы политсилы Давида Арахамии после того, как она не поддержала законопроект об открытии рынка земли, сообщает 112 Украина.



На вопрос о том, правда ли, что глава фракции "Слуга народа" Арахамия общался с нардепом после ее голосования по рынку земли, Скороход ответила:



"Да. "Закрой рот", "Я тебе сказал не ставить правки", "Думай, что ты делаешь, иначе мы тебя размажем" - всякое такое. И это не только от Давида", - заявила нардеп.



Также Скороход рассказала, что ей поступают телефонные звонки с угрозами от людей, которые представляются сотрудниками аппарата правления.



"Мне периодически звонили, представлялись, мол, из аппарата и говорили, что я не так голосую и подумать над своими действиями. Меня Богдан (глава Офиса президента Андрей Богдан, - Ред.) не приглашал. У меня тысяча и одно сообщение, в том числе с угрозами. Но я не могу говорить, что это оттуда или оттуда, поскольку номера мне неизвестны", - добавила нардеп.

